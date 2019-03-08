تُعتبر الخرفان من الحيوانات المسالمة بشكل عام، إذ اعتادت منذ زمن طويل على تواجد الإنسان بالقرب منها، وذلك سواء في رحلتها للبحث عن الطعام في المراعي أو في المزارع.

لكن يبدو أن هذه الصورة المعروفة عن الخرفان لا تنطبق ربما على البعض منها، فقد أورد موقع مجلة "دير شبيغل" أمس الخميس (السابع من مارس 2019) أن خرفاناً هاجمت بعض المارة في مدينة بابنبورغ، والتي تقع في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا.

ونقل الموقع الألماني عن الشرطة قولها إن الخرفان "العدوانية" هاجمت عدة أشخاص وفي أكثر من مرة، وأضاف أن من بين الأشخاص، الذين تعرضوا للهجوم امرأة (43 عاماً) أصيبت بشكل طفيف في فخذها.

وأوضح موقع "نيو بريس" الألماني أن هذا الحادث وقع أول أمس الأربعاء (السادس من مارس 2019)، وأردف أنه يتم الآن التحقيق مع مالك الخرفان بسبب تعرض امرأة إلى ضرر جسدي غير متعمد، حسب نفس المصدر.

يشار إلى أن ألمانيا، شهدت نهاية الشهر الماضي واقعة مشابهة نوعاً ما، فقد ذكر موقع "تاغستسايتونغ" أن بقرة استطاعت الفرار بعدما كانت في طريقها إلى مسلخ بقرية "توركنفلد" في ولاية بافاريا، وأضاف أن البقرة، التي "فقدت أعصابها" ولم يستطع أي شخص الاقتراب منها، عطلت أيضا حركة المرور جزئياً، فيما اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على البقرة ووضع حد لحياتها.