الأكثر قراءة
السيسي يوافق على قرض ب 200 مليون دولار لرفع كفاءة خط الغاز
دي إم سي: أنباء عن تبادل إطلاق نار بين الأمن وعناصر إرهابية بالجيزة
الجارديان: تصدع العلاقة بين العاهل السعودي وولي عهده
أنباء عن إصابة ضابط ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
جيدة ومؤثرة
غير مؤثرة
لم أتابعها
النتـائـج
تصويت
تنتهي اليوم الجمعة، مهلة الـ 48 ساعة التي منحها مفاوضو الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، لصياغة خطة جديدة وتقديم حل عملي لتنفيذ سياسة "مساندة أيرلندا" إذا كانت تريد انفراجة في المحادثات حول "بريكست".