تنتهي اليوم الجمعة، مهلة الـ 48 ساعة التي منحها مفاوضو الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، لصياغة خطة جديدة وتقديم حل عملي لتنفيذ سياسة "مساندة أيرلندا" إذا كانت تريد انفراجة في المحادثات حول "بريكست".