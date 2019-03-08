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اليوم.. انتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بشأن «بريكست»

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 مارس 2019 - 5:59 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 مارس 2019 - 5:59 ص

تنتهي اليوم الجمعة، مهلة الـ 48 ساعة التي منحها مفاوضو الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، لصياغة خطة جديدة وتقديم حل عملي لتنفيذ سياسة "مساندة أيرلندا" إذا كانت تريد انفراجة في المحادثات حول "بريكست".


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