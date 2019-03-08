إعادة قس إيطالي إلى وظيفته بعد فضيحة مشاركته في حفلات جنس جماعي

أُعِيدَ قس إيطالي كان تم ايقافه عن العمل في الكنيسة بشكل مؤقت على خلفية مشاركته في حفلات جنس جماعي إلى وظيفته الكهنوتية، حسبما قالت أبرشيته أمس الخميس.

وتبين قبل عامين أن الأب روبرتو كافازانا، المقيم بمدينة بادوفا شمالي البلاد، انخرط في حفلات جنس جماعي نظمها قس آخر، وقد عاشر 13 امرأة جنسيا.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن هناك صداقة تربط كافازانا بعارضة الأزياء الشهيرة بيلين رودريجيز، التي وصفته في مقابلة مع مجلة "سيتي" بأنه "قس عصري للغاية، ورجل وسيم أيضا".

وقال كلاوديو تشيبولا، أسقف بادوفا، إن كافازانا أمضى عامًا في خلوة روحية تأمل فيها أخطاءه، ثم "طلب أن يصفح عنه وأن يُسمح له بالاستمرار في العمل كقس".

وأضاف تشيبولا في بيان: "قبلت طلبه بالصفح كأب"، مضيفا أنه لن يعود على الفور ليعمل كقس أبرشية.

وطُلب من كافازانا أن يساعد في أعمال مؤسستين خيريتين كاثوليكيتين خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة، وأن يمتنع عن إقامة أي قداس في العلن وأن يبتعد عن الأضواء.