استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

أفادت وكالة رويترز للأنباء ، منذ قليل، نقلا عن مسؤول أمريكي بأن وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع القادم، قررت الاستقالة من منصبها.

وجاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيسي للحملات الأمريكية في سوريا وأفغانستان.

وأوضح المسؤول الأمريكى، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرحيل كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط.

وتابع المسؤول أن ويلسون تعتزم ترك منصبها في 31 مايو المقبل إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.