اليابان تشكل مجلسا لتشجيع الاستثمار في إفريقيا

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أعلنت مصادر حكومية يابانية، الخميس، أن اليابان ستشكل مجلسا مشتركا دائما بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في إفريقيا في محاولة للحاق بركب الولايات المتحدة والصين وأوروبا في المنطقة الواعدة بشكل متزايد.

وقالت المصادر - في تصريحات نقلتها صحيفة /نيكاي/ اليابانية- إن إطلاق المجلس المشترك سيتزامن مع مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية المقرر عقده في أغسطس المقبل في يوكوهاما، غربي العاصمة، والذي سيجمع القادة اليابانيين والأفارقة.

ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة الجديدة ستشرك الشركات اليابانية العاملة في إفريقيا وستدرس إجراءات لتعزيز الاستثمار الياباني في المنطقة، مثل عقود الاستثمار والمعاملات الضريبية التفضيلية.

كما ستنظم اليابان مؤتمراً جديداً يجمع بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدان الإفريقية كجزء من الجهود الرامية إلى جذب استثمارات القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 عضواً حوالي 250 تريليون دولار، وتعتبر إفريقيا غنية بالموارد المعدنية مثل الكوبالت والبلاتين ، وكذلك النفط والغاز الطبيعي.

وتتخلف اليابان عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في إفريقيا حيث يبلغ حجم الاستثمار الأمريكي في القارة 7 أضعاف استثمارات اليابان، بينما يزيد حجم الاستثمار المملكة المتحدة وفرنسا بأكثر من 6 أضعاف، وفقًا للبيانات التي جمعها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2015.

كما قامت الصين بزيادة الاستثمارات في إفريقيا بوتيرة سريعة في إطار مبادرة الحزام والطريق التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ.