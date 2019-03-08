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شرطة كوستاريكا تشن حملة تفتيش بحثا عن أدلة تورط قساوسة في اعتداءات جنسية

مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 8 مارس 2019 - 2:49 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 مارس 2019 - 2:49 ص

قامت قوات الشرطة في كوستاريكا، أمس الخميس، بتفتيش عدد من مباني مؤتمر الأساقفة بالبلاد في إطار تحقيقات في مزاعم بحدوث تحرش جنسي من قبل قس وآخر سابق، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لصحيفة "لا ناسيون"، تم عزل القس السابق الذي يشتبه بتورطه في عملية اغتصاب.

ويشتبه في اعتداء القس الآخر جنسيا على قاصر.

ودخلت الشرطة المباني في العاصمة سان خوسيه بحثا عن أدلة وثائقية من أجل تحقيق قضائي.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية خيسون جرانادوس إن الكنيسة "على استعداد تام للتعاون مع السلطات".

وتتعرض الكنيسة الكاثوليكية لأضرار بالغة في الأونة الأخيرة جراء سلسلة من فضائح التحرش الجنسي.


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