• مشاركة المرأة في العمل دون تمييز تنشأ دولا قوية

• تمكن المرأة اقتصاديا يساهم في الاستقرار العالمي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة للنساء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قائلًا إنه في هذا اليوم تُكرم المرأة في كل أنحاء العالم لدورها الحيوي في تشكيل المجتمعات المحلية والحكومات والأسر ومختلف الأعمال الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في بيان، مساء الجمعة، «نحن نحتفل اليوم برؤيتهن وقيادتهن وشجاعتهن، ونؤكد من جديد التزامنا بتعزيز تكافؤ الفرص للنساء في كل مكان»، متابعًا أن جهود النساء الرائدات في الولايات المتحدة وحول العالم، أحرزت تقدمًا هائلاً في الكفاح من أجل المساواة والعدالة للجميع.

وأكد دعم حكومته المبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي العالمي للمرأة من خلال الأعمال التجارية والتكنولوجيا وزيادة إمكانية الوصول إلى رأس المال، مشيرًا إلى توقيعه هذا العام على مذكرة رئاسية للأمن القومي من أجل إطلاق مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار «W-GDP».

وأوضح أن هذه المبادرة تستهدف دعم 50 مليون امرأة على الأقل في البلدان النامية وتشجعيهن على المشاركة الكاملة والحرة في اقتصاداتها المحلية بحلول عام 2025، معتبرًا إياها أول نهج متكامل للحكومة الاتحادية لتمكين المرأة اقتصاديًا على مستوى العالم.

وتابع أن المبادرة تقوم على تنسيق جهود القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع الدبلوماسي، والكونجرس لتعزيز تنمية القوى العاملة والتدريب على المهارات، وتحسين الوصول إلى رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات التي تمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية، مؤكدًا أن مشاركة المرأة في القوى العاملة، الخالية من التمييز والظلم، تؤدي إلى دول أكثر أمنًا وقوة وحرية.

وواصل: «بينما تواصل حكومتي دعم النساء في جميع أنحاء العالم، فإنها تقاتل من أجل النساء في واشنطن، ومن خلال قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، تقدم إدارتي إعفاءات ضريبية إلى الوالدين عن طريق مضاعفة الإعفاء الضريبي للأطفال والحفاظ على ائتمان رعاية الطفل، وبفضل سياساتنا الاقتصادية، وصلت بطالة النساء في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في 65 عامًا، وأكثر من مليوني امرأة يعملن اليوم أكثر مما كان عليه في نوفمبر 2016».

وذكر أن تمكين المرأة اقتصاديًا، يجعلها قادرة على الاستثمار أكثر في أسرتها ومجتمعاتها المحلية، ما يؤثر بإيجابية في النمو الاقتصادي والاستقرار العالمي، معقبًا: «ما زلنا يقظين في سعينا لتحقيق المساواة والفرص، حتى يتسنى لجميع النساء تحقيق أحلامهن».