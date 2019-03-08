وزير خارجية باكستان: الهند فشلت في عزلنا

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن الحكومة الهندية فشلت في محاولتها لعزل باكستان على المستوى الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن قريشي قوله إنه تم عقد اجتماعات مثمرة مع كل من وزير خارجية لوكسمبورج جين إيلزبورن، ووزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، حيث تم بحث الوضع الأمني في المنطقة، مضيفا أن وزيري خارجية ألمانيا وتركمانستان سيصلان إلى باكستان في 12 مارس الجاري.

يذكر أن أزمة سياسية وعسكرية اندلعت بين الهند وباكستان بعد هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقعت اشتباكات على الحدود وصدام جوي في 26 فبراير أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.