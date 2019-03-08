تراجع صادرات الصين 20% في فبراير

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تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 7ر20% في فبراير بسبب عطلة العام القمري الجديد والضغط الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة.

وبلغ حجم الصادرات 2ر135 مليار دولار في أعقاب الهبوط السنوي الذي جاء أكبر من المتوقع.

وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2ر5% على أساس سنوي في شباط/فبراير لتصل إلى 1ر131 مليار دولار. وانخفض إجمالي التجارة الخارجية بنسبة 8ر13% مقارنة مع شباط/فبراير من العام الماضي ، حيث بلغ حجمها 4ر266 مليار دولار.

وتأثرت التجارة الخارجية بعطلة العام القمري الصيني التي استمرت أسبوعا في أوائل شباط/فبراير.

لكن الاقتصاد الصيني يعاني أيضا من حرب تجارية استمرت أشهر مع الولايات المتحدة، حيث قامت واشنطن بفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة على هامش الجلسة البرلمانية السنوية إن بعض الأشخاص يريدون "فصل" الاقتصادين الأمريكي والصيني.

وأضاف : "مشاوراتنا الاقتصادية والتجارية حققت تقدما كبيرا، ولا مشكلة بين بلدينا لا يمكن حلها بطريقة مرضية للطرفين".