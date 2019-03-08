الجمعة 8 مارس 2019 1:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

محكمة بلجيكية تدين الفرنسي مهدي نموش بقتل 4 أشخاص في اعتداءات بروكسل 2014

بروكسل - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 مارس 2019 - 12:42 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 مارس 2019 - 12:42 ص

ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن محكمة بلجيكية أدانت، أمس الخميس، الفرنسي مهدي نموش بقتل 4 أشخاص في هجوم وقع عام 2014 في المتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وكانت محاكمة نموش (33 عاما)، المتهم بتنفيذ اعتداء عام 2014 على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل، قد بدأت خلال الشهر الماضي، وأطلق نموش في 24 مايو عام 2014، النار في بهو مدخل المتحف ما أدى إلى مقتل سائحين إسرائيليين وموظف بلجيكي ومتطوع فرنسي، واتهم بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت تقارير قد ذكرت أن نموش سافر عام 2013 إلى سوريا وشارك في تدريبات مع المتشددين، وحارب إلى جانب الجماعات المتطرفة، وتم إلقاء القبض عليه بعد الهجوم على المتحف اليهودي بأسبوع في مدينة مارسيليا الفرنسية وتم ترحيله إلى بلجيكا.

جدير بالذكر أنه منذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن عدة هجمات في أوروبا شملت هجمات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وغيرها أودت بحياة أكثر من 260 شخصا بين عامي 2015 و2016.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك