«ماعت» تندد بالتمييز العنصري ضد المرأة الإثيوبية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها عن أوضاع حقوق المرأة في إثيوبيا، في سياق اهتمام المؤسسة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، وبالتزامن مع انعقاد الدورة الـ65 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة المنعقدة في الفترة من 18فبراير وحتى 8 مارس 2019.

وقالت المؤسسة في تقريرها إنه بالرغم من قيام الحكومة الإثيوبية باتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لتعزيز حقوق المرأة، وخاصة فيما يتعلق بإصدار قوانين وتشريعات تكفل المساواة وتحظر التمييز ضد المرأة، إلا أن ذلك لم يمنع ازدياد جريمة الاغتصاب الجماعي ولم يتم منعها.

وأضافت ماعت: تشهد إثيوبيا ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بشكل كبير؛ إذ تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في تشويه الأعضاء التناسلية لدى النساء والفتيات بنسبة 74%، فضلاً عن إهدار حقوق المرأة في الحصول على التعليم والعمل مقارنة بالرجال في الكثير من الأماكن.

وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة الخاصة بالمنظور الجنسي، والذي من شأنه أن يضع إثيوبيا على أسس أقوى للقضاء على جميع أشكال التمييز، مشددًا على ضرورة وضع عقوبات صارمة لمرتكبي العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء في إثيوبيا، وضرورة العمل على زيادة تمكين المرأة في الوظائف الحكومية.

يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة وفد من مؤسسة ماعت في فعاليات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، في الفترة من 25 فبراير حتى 22 مارس 2019.