«يونيدو» تؤكد أهمية الابتكار وتعزيز المساواة بين الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة

أكد مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، لي يونج ، أن الدعوة إلى الابتكار من أجل التغيير هي جزء أساسي من عمل المنظمة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وقال يونج، في تصريح اليوم الجمعة، بمناسبة احتفال المنظمة الدولية بيوم المرأة العالمي ، "مع تطور عمل يونيدو لمواجهة تحديات المستقبل، سنواصل دعم المبتكرين من النساء ورجال الأعمال وقادة الصناعة لإيجاد طرق تمكن التكنولوجيا والابتكار من إزالة الحواجز وتعزيز المساواة بين الجنسين".

وأبرز لي يونج الحاجة إلى بناء شراكة متكافئة بين النساء والرجال لفائدة الجميع، مضيفاً أنه في هذا السياق يتمتع الرجال بدور مهم ومسئولية رئيسية في كثير من الأحيان، لافتا إلى ضرورة العمل الجاد من أجل الوصول إلى المساواة بين الجنسين.