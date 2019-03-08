اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية في برلين لأول مرة في ألمانيا

أصبحت ولاية برلين الألمانية، اليوم الجمعة، أول ولاية، والولاية الألمانية الوحيدة، التي تجعل من اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة.

وأظهر استطلاع للرأي، أن غالبية الألمان يؤيدون إعلان يوم المرأة العالمي عطلة رسمية في البلاد.

وتطالب العديد من المنظمات على مستوى العالم في اليوم العالمي للمرأة بتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الكاملة بين الجنسين.

يشار إلى أنه تم تنظيم يوم المرأة لأول مرة في ألمانيا ودول مجاورة في 19 مارس عام 1911، بمبادرة من الاشتراكية الديمقراطية الألمانية كلارا تستكين، ومنذ عام 1921 يتم الاحتفال بهذا اليوم في الثامن من مارس كل عام، وفي عام 1977 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يوما عالميا للمرأة.