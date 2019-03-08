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المرشحة الرئاسية الأوكرانية تيموشينكو تتوعد بسجن الرئيس بوروشنكو

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 مارس 2019 - 2:31 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 مارس 2019 - 2:31 ص

توعدت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية، يوليا تيموشينكو، بمعاقبة كل من تثبت إدانته بقضايا فساد عسكري بالسجن مدى الحياة ومن بينهم الرئيس الحالي بترو بوروشنكو.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن تيموشينكو قولها في مؤتمر صحفي شاركت فيه أمس الخميس، إن من يثبت تورطه في أي قضية تتعلق باستغلال الجيش والحرب فسوف يقبع في السجن مدى الحياة.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الأوكراني الحالي بترو بوروشنكو هو ممن قاموا بعمليات غسيل أموال تتعلق بالجيش.

وكان تحقيق إعلامي قد كشف منذ أيام عن عمليات اختلاس داخل الصناعات الدفاعية المتعلقة بالجيش الأوكراني بما في ذلك مصنع يملكه الرئيس الحالي بوروشنكو.

يُشار إلى أن تيموشينكو شغلت منصب رئيسة وزراء أوكرانيا لمرتين وكانت من أبرز قادة الثورة البرتقالية عام 2004 كما تُعد حالياً من أبرز المرشحين في السباق الرئاسي الأوكراني.


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