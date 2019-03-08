الخارجية الألمانية ترحب بوقف إطلاق النار في إقليم دونباس شرق أوكرانيا

رحبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، بالاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، مؤكدة أن برلين تعتزم مواصلة جهودها لإقامة هدنة لفترة طويلة.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "نرحب باتفاق الهدنة الجديد الذي أبرمته أطراف النزاع في شرق أوكرانيا.. من المهم أن يحقق هذا الاتفاق تغييرات ملحوظة لحياة الشعب في موقع الحدث".

وشددت الخارجية الألمانية على أن البلاد ستظل على موقفها وتصر على أن تتم إقامة الهدنة لفترة طويلة وأن يتم الحفاظ عليها باتباع خطوات محددة، ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات سحب الأسلحة الثقيلة وفض الاشتباك بين القوات في دونباس.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يطلق عليه "هدنة الربيع في دونباس" دخل حيز التنفيذ بدءًا من ظهر اليوم بحسب التوقيت المحلي لموسكو.