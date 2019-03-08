واشنطن: نزع سلاح كوريا الشمالية النووي ممكنا خلال ولاية ترامب الحالية

أعربت الحكومة الأمريكية، أمس، عن اعتقادها بأنه لا يزال من الممكن إبرام اتفاق حول نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بحلول نهاية فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى عام 2020، رغم فشل القمة التي جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي إن هذا هو الإطار الزمني الذي يعمل المسؤولون بناء عليه، مضيفا: "لسنا على نفس المسافة التي كنا نريدها، لكننا نحرز تقدما"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وانتهى الاجتماع الثانى لترامب مع كيم دون إعلان نهائي. وانقسم الجانبان حول القضية الأساسية حول كيفية تخلص كوريا الشمالية من أسلحتها النووية وما يجب أن تحصل عليه في المقابل.

وقال المسؤول الأمريكى إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تقارير تقول إن منشأة إطلاق صاروخي في كوريا الشمالية يبدو أنها تعمل مجددا، بناء على صور لأقمار اصطناعية، صدرت هذا الأسبوع. وتشير الصور إلى عملية إعادة بناء سريعة لموقع صواريخ بعيدة المدى في سوهاي.

وأوضح المسؤول الأمريكى، أن هذه المنشأة ليست ضرورية للبرنامج النووي للبلاد. وأضاف أنه من المعتقد أن تلك الأنشطة بدأت قبل القمة وليست ردا على الاجتماع. ولم تتضح دوافع كوريا الشمالية من وراء إعادة بدء النشاط في ذلك الموقع.

وفى بكين، اقترح وزير الخارجية الصيني وانج يي، وضع خارطة طريق لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقال وانج إن حقيقة أن الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي اجتمعا في هانوي أمر يستحق الإشادة في حد ذاته.

واضاف وانج إن قضية شبه الجزيرة الكورية لا يمكن حلها بين عشية وضحاها"، وتابع: "يتعين على جميع الاطراف أن تكون لديها توقعات معقولة ويجب ألا يضع المرء سقفا عاليا جدا في البداية أو يقدم مطالب غير واقعية من جانب واحد."

وأوضح وانج إن الصين، الحليف الرئيسي لبيونج يانج ، تقترح أن تقوم جميع الأطراف بوضع "خارطة طريق" لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية واتخاذ خطوات متتالية، بدءا من الأسهل منها.