وزير الخزانة البريطاني: هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستمنح كافة احتياجتها للتصدي لـ«كورونا»

قال وزير الخزانة البريطاني الجديد ريشي سوناك، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ستمنح كافة احتياجتها للتصدي لازمة فيروس كورونا بالتزامن مع تطلعه لتحفيف القواعد المالية للسماح بمزيد من الاقتراض والإنفاق.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/ - أن سوناك لم يعلن عن المبلغ المخصص في الموارد الإضافية التي قرر أن تحصل عليه الهيئة ولكن من الواضح أنه الحكومة ترغب في توقيع شيكا على بياض لمساعدة خدمة الصحة التعامل مع الوباء.

تأتي تصريحات وزير الخزانة البريطاني، بعد تحذيرات من الأطباء والمهن الطبية الأخرى من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقع بالفعل تحت ضغط كبير للتعامل مع انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19".

وتتخذ الحكومة البريطانية عدة تدابير للطوارئ الخاصة بها، بما في ذلك تشريع الطوارئ الذي يسمح للناس بتبديل وظائفهم والتطوع للعمل في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أو دور الرعاية.

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت أمس السبت، عن 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 206 حالات فيما خضع أكثر من 21 ألف شخص لتحاليل فيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض في البلاد.