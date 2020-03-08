هالة زايد: الحالات المصابة بفيروس كورونا في طريقها إلى مستشفى العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حالات المركب النيلية المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، والبالغ عددهم 45 حالة، في طريقها بالطائرة إلى مستشفى العزل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد أن كانت إيجابية ستتجه إلى الحجر الصحي بمرسى مطروح، مشيرة إلى إجراء التحليل كل 48 ساعة للتأكد من سلبيتهم.

وأوضحت أن الحالات الإيجابية ستتجه إلى مستشفى النجيلة، لافتة إلى عزل باقي الركاب الذين ثبتت سلبية تحاليلهم لفيروس «كورونا» في المركب لمدة 14 يومًا، فترة حضانة المرض.

وأشارت إلى إجراء التحاليل بشكل دوري للمتبقين وتوفير خدمة طبية للمحتاج منهم، مؤكدة على تحديد الوزارة قائمة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، إن هناك 45 حالة إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد على بؤرة المركب النيلي، بعدما كان عدد المصابين أمس 12، مؤكدة على أن كل تلك الحالات لا توجد لديهم أية أعراض.

وأعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -١٩» حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض؛ وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.