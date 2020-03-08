الوداد يستعيد مدافعه أمام الأهلي

تأمل جماهير فريق الوداد المغربي، دخول ناديها بقوم كامل من لاعبيها قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعهم أمام الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الوداد لملاقاة الأهلي على حساب فريق النجم الساحلي التونسي، في حين صعد المارد الأحمر بعد الإطاحة بفريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وكشفت عدد من الصحف المغربية مساء اليوم الأحد، أن أشرف داري مدافع فريق الوداد، خاض المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، على أن يستعيد عافيته بشكل تام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابعت الصحف، أن اللاعب المذكور يمكنه أن يستعيد مقوماته التقنية والبدنية، بعد العملية الجراحية التي كان قد أجراها على مستوى الركبة في وقت سابق، قبل مواجهة الأهلي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"الكاف" قد حدد 1 أو 2 مايو المقبل كموعد لمباراة الذهاب بين الوداد والأهلي بمركب محمد الخامس، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 8 أو 9 من نفس الشهر.