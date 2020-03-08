احتجاجات أمام السفارة الروسية في لاهاي

نظمت عائلات ضحايا طائرة الركاب الماليزية "ام اتش 17" اليوم الأحد احتجاجات خارج السفارة الروسية قبل يوم من بدء محاكمة أربعة رجال متهمين بإسقاط الطائرة.

ووضعت عائلات الضحايا 298 مقعدا فارغا أمام السفارة الروسية في لاهاي، وهو عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الهولندية اليوم الأحد

وتبدأ غدا الاثنين محاكمة ثلاثة روس وقائد عسكري أوكراني متمرد غيابيا للاشتباه في تورطهم في اسقاط الطائرة يوم 17 يوليو 2014، ونفت روسيا أي مسؤولية عن اسقاط الطائرة.

وتأتي المحاكمة بعد تحقيق استمر خمسة أعوام قام به فريق تحقيق مشترك قادته هولندا وضم كلا من أستراليا وبلجيكا وأوكرانيا وماليزيا وخلص إلى تورط جماعة متمردة موالية لروسيا في إقليم دونيتسك في اسقاط الطائرة باستخدام نظام صواريخ بوك أرض- جو تردد أنها حصلت عليه من روسيا المجاورة.

ولقي كل ركاب الطائرة وهي من طراز بوينج 777 وعددهم 298 شخصا حتفهم إثر تحطم الطائرة أثناء رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور، وكان من بينهم 38 مواطنا أستراليا.