تبدأ اليوم الأحد غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزى استقبال طلبات الفنادق التى أعلنت مشاركتها فى فعاليات الدورة 54 لمعرض وبورصة برلين السياحية الدولية بعد إلغاء دورة هذا العام من المعرض لانتشار فيروس كورونا المستجد فى أوروبا.

وقال بيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة المعارض والمؤتمرات أن مجلس إدارة الغرفة قرر رد مبلغ الاشتراك السابق سداده من المشتركين فى البورصة بعد إلغاء دورة هذا العام من قبل الحكومة الألمانية.. وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء حرصا من الغرفة على تخفيض حجم الخسائر التى قد يتكبدها المشتركون من الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة جراء إلغاء المعرض.

ودعا عضو مجلس إدارة الغرفة المشتركين بإفادتهم عن رغبتهم سواء فى استرداد المبلغ المدفوع وإرسال الاسم الذى سيصدر به الشيك أو تحويله إلى اشتراك فى معرض آخر يحدد من قبلهم.

وأصدرت إدارة بورصة برلين السياحية بيان الأسبوع الماضى بشأن إلغاء نسخة هذا العام من المعرض نظرا للانتشار المتزايد لفيروس كورونا بأوروبا وكان من المقرر إقامة المعرض هذا العام خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجارى. وقالت مصادر سياحية إن إلغاء المعرض هذا العام يعنى لبعض السياح خطورة السفر.. مستبعدين تأثيره على الحجوزات للموسم الصيفى المقبل أو الشتوى المقبل.

وأوضحت المصادر أن فيروس كورونا أحدث رهبة لدى السياح من السفر لعدم التواجد فى أماكن مزدحمة مثل المطارات وهو ما يؤثر على حركة السياحة والطيران.

وتلقى الوسط السياحى صدمة كبيرة بعد إلغاء بورصة برلين السياحية الدولية قبل ساعات من انطلاقها بسبب انتشار فيروس كرونا.. الأمر الذى لم يحدث منذ بدء تنظيم هذا المونديال السياحى العالمى على مدى ٥٤سنة حيث تعتبر هذه البورصة هى الأقوى والأشهر عالميا وكان سيشارك فيها هذا العام ١٨٠دولة من بينها مصر.. وكان القطاع السياحى المصرى يعول بشكل كبير على هذه المشاركة بهدف الترويج للمتحف الكبير المقرر افتتاحه خلال الربع الأخير من هذا العام.. بالإضافة إلى إبرام تعاقدات مع كبار منظمى الرحلات فى ألمانيا أو الدول المشاركة.