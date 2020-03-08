العراق: محافظة نينوي تغلق جميع منافذ الدخول إلي الموصل خوفا من كورونا

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قررت محافظ نينوى العراقية غلق جميع منافذ الدخول إلى مدينة الموصل؛ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية اليوم الأحد- "ندعو المواطنين المتواجدين خارج المحافظة للعودة خلال 24 ساعة فقط"، موجها بغلق كافة المقاهي وقاعات المناسبات لمدة 15 يوما.

وجاءت تلك القرارات بعد اجتماع عقد اليوم داخل مبنى المحافظة مع كافة المسؤولين بنينوي.

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة بالعراق، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 8 حالات جديدة بـ" فيروس كورونا" في بغداد والنجف.