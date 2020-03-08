وزير الرياضة الإيطالي يطالب بإيقاف مسابقة الدوري بسبب كورونا

انضم وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادافورا إلى المطالبين بإيقاف فعاليات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع تشديد الحكومة لإجراءاتها نظرا لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال سبادافورا اليوم الأحد "اضم صوتي لصوت داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين، واتبنى دعوته بإيقاف الدوري".

وغرد داميانو توماسي رئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإيطاليين "لنوقف الدوري، ما الذي ننتظره؟ أوقفوا كرة القدم".

وتقام ست مباريات بالدوري الإيطالي اليوم وغدا بعد تأجيلها الاسبوع الماضي، حيث يلتقي ميلان مع جنوه وبارما مع سبال وساسولو مع بريشيا وسامبدوريا مع فيرونا ويوفنتوس مع إنتر ميلان واودينيزي مع فيورنتينا.

والمح جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى إمكانية وقف مسابقة الدوري، وقال "في حال إصابة لاعب بفيروس كورونا لا يمكن أن نستبعد إمكانية تعليق مسابقة الدوري".

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت سابق اليوم الأحد إغلاق إقليم لومبارديا وأكثر من عشرة أقاليم أخرى شمالي إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا ان الاجراءات الجديدة سيتم تنفيذها قريبا .

وأكد كونتي في مؤتمر صحفي التقارير بشأن قرار جديد يقيد السفر من وإلى إقليم لومبارديا شمالي البلاد، والذي يحتوي على مدينة ميلانو التي تمثل مركزا ماليا، بالإضافة إلى 14 إقليما آخر في الوقت الذي تكافح فيه إيطاليا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إن القرار، الذي وقعه بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي، سيكون رسميا "في الساعات القادمة" وسيكون نافذا على الفور. وستكون معظم الإجراءات سارية حتى الثالث من إبريل المقبل.

وأوضح كونتي أنه " لن يكون هناك حظر مطلق على الانتقال في المناطق المعنية، ولكن الاشخاص الذين سينتقلون سيجري مطالبتهم بتبرير انتقالهم بناء على مؤشرات محددة. وستكون الحركة محدودة".

وتابع أن الأشخاص الذين يتم السماح لهم فقط بالتحرك، داخل أو خارج تلك المناطق هم الأشخاص الذين "لديهم أسباب مؤكدة للعمل" أو الذين يتطلب منهم التحرك لأسباب صحية.

كما طالب توماسي الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعدما تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تأجيل الكثير من المباريات خلال الموسم الحالي.

وصرح توماس لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية "ينبغي على يويفا التفكير في إمكانية تأجيل بطولة يورو 2020، مع إتاحة الوقت لاستكمال مباريات الدوريات المحلية".

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة القارية في 12 يونيو القادم بالعاصمة الإيطالية روما، التي ستحتضن مباريات المنتخب الإيطالي الثلاث في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم منتخبات تركيا وسويسرا وويلز، بالإضافة لاستضافة إحدى لقاءات دور الثمانية.

وقال توماسي "فيروس كورونا ليس مشكلة إيطالية فقط. الدوري الإيطالي سيقام بدون جمهور (حتى الثالث من أبريل المقبل)، ويريد بعض لاعبي الكرة استمرار (الموسم)، فيما أبدى البعض الآخر قلقه".

وأضاف توماسي "سنتخذ الآن جميع الاحتياطات اللازمة، لكن اللاعبين على أرض الملعب معرضون أيضا للخطر. وفي حالة الإصابة بالفيروس، سوف يتم وضعهم بالحجر الصحي".

وقررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل عشر مباريات من المرحلتين الأخيرتين للمسابقة، كما تقرر تأجيل مباراتي العودة بالدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا هذا الأسبوع، وهو ما تسبب في وجود تكدس للمباريات وفرصة محدودة لتمديد الموسم، حيث خططت المنتخبات الوطنية لإقامة معسكراتها قبل الحدث القاري.

واكتشفت إيطاليا حوالي ستة الاف حالة إصابة بفيروس كورونا، مع وفاة حوالي 233 شخصا جراء هذا الفيروس حتى الآن.