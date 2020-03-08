 رئيس شركة «آبل» يبلغ معظم موظفيه بإمكانية العمل من المنزل بسبب كورونا - بوابة الشروق
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رئيس شركة «آبل» يبلغ معظم موظفيه بإمكانية العمل من المنزل بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 9:55 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 9:55 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل لمنتجات الإلكترونيات وبرامج الحاسوب ، أبلغ معظم موظفيه بأنهم يمكنهم العمل من المنزل خلال الفترة من 9 إلى 13مارس الجاري، وسط تفشي فيروس كورونا.

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