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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو من موقع حادث انهيار الفندق الذي كان يستخدم لعزل المصابين بفيروس كورونا في جنوب شرق الصين.
وأعلنت السلطات الصينية، صباح الأحد، ارتفاع عدد قتلى حادث انهيار فندق الحجر الصحي بالصين، إلى عشرة أشخاص.