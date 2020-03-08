عبد العال يطالب بتسهيل الحصول على شهادات الخلو من كورونا للعاملين بالخارج

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، بمخاطبة وزارة الصحة لاتخاذ اللازم لحل مشكلة الازدحام أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، وتسهيل إجراءات حصول العاملين بالخارج على شهادة تفيد بخلوهم من فيروس (كورونا المستجد).

جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال على بيان عاجل قدمه النائب أيمن أبو العلا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لاتخاذ حلول سريعة بشأن ازدحام العاملين بالسعودية والكويت الراغبين في العودة إلى عملهم، أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، للحصول على شهادة تفيد بخلوهم من فيروس (كورونا).

وطالب النائب أبو العلا بضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمنع حالة الازدحام الشديد، من خلال تخصيص موقع إلكتروني للحصول على الشهادات المتعلقة بالتحاليل أو فتح معامل تحاليل إقليمية للحد من الازدحام أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة.