 حوريا الغيني يتأهل لملاقاة بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية - بوابة الشروق
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حوريا الغيني يتأهل لملاقاة بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية

محمد جلال
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 8:02 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 8:08 م

حقق فريق حوريا الغيني الفوز على مضيفه انيمبا النيجيري، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم اليوم الأحد، على ستاد 28 ديسمبر، ضمن مباريات اياب الدور الربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وضرب حوريا الغيني موعدًا لملاقاة بيراميدز، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تأهل على حساب انيمبا النيجيري، مستفيدًا من مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 – 1.

وتأهل بيراميدز على حساب زاناكو الزامبي، إلى الدور النصف النهائي، بعدما حقق الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب للدور نصف النهائي على ستاد الدفاع الجوي يوم 3 مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب يوم 10 مايو في غينيا.


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