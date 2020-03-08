تونس تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الأحد عن تسجيل ثاني حالة اصابة مؤكدة بفيروس كوروناالمستجد(كوفيد -19) .



وأفادت الوزارة في بيان لها أن الحالة الثانية تخص مواطنا تونسيا عائدا من إيطاليا يبلغ من العمر 65 عاما.



وقد أثبتت التحاليل المخبرية التقاطه للفيروس ليتم وضعه اليوم بوحدة العزل الصحي بأحد المستشفيات.



وكانت الإصابة الأولى أيضا تخص مواطنا عائدا من ايطاليا عبر باخرة كانت تقل 254 شخصا قالت السلطات إنها ستخضعهم جميعا للحجر الصحي.



كانت تونس اعلنت في وقت سابق عن تعليق الرحلات البحرية مع شمال ايطاليا في خطوة للحد من انتشار الفيروس.