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وزير الداخلية السوري: حصيلة حادث السير 22 قتيلا و70 جريحا

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 4:32 ص | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 4:32 ص

أعلن وزير الداخلية السوري اللواء محمد رحمون، مقتل 22 شخصا وإصابة 70 آخرين في حصيلة غير نهائية لحادث السير على طريق دمشق - حمص بمنطقة جسر بغداد شمال العاصمة السورية دمشق.

وأكد وزير الداخلية بحسب مصادر إعلامية سورية "متابعة عناصر الشرطة والدفاع المدنية لنقل المصابين ورفع السيارات المتضررة جراء الحادث".

ومن ناحيته قال مصدر طبي في ريف دمشق إن عدد القتلى والجرحى في الحادث أكثر من 100 شخص تم نقلهم إلى مشافي بالعاصمة دمشق.

وبالإضافة إلى ذلك قال مصدر في شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن سيارة نقل مواد نفطية كبيرة وبسبب خلل في السيارة اصطدمت عند حاجز جسر بغداد شمال العاصمة دمشق مع حافلتي ركاب كبيرة وأكثر من 15 سيارة سياحية صغيرة".


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