وزير الداخلية السوداني: الاستقرار هدف نسعى لتحقيقه حفاظا على مكتسبات الشعب

أكد الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله، وزير الداخلية السوداني أن الاستقرار وإعلاء قيم الوطنية هدف سامٍ تسعى كل من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لتحقيقه، حفاظا على مكتسبات الشعب بعد التغيرات التي مرت بها البلاد.

وشهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اليوم/ الأحد/ بستاد المريخ في مدينة أم درمان، بولاية الخرطوم، حفل تخريج الدفعة 69 من طلاب كلية علوم الشرطة والقانون، بحضور الفريق أول شرطة عادل محمد بشاير المدير العام لقوات الشرطة، وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن وزير الداخلية السوداني، قوله "إن الإصلاح وإعادة البناء وتطوير وتحديث العمل الشرطي يجد اهتماما كبيرا لتوفير كافة متطلبات المواطنين الأمنية والجنائية".

وأكد الطريفي الاهتمام بالتدريب المستمر بما يحفظ حقوق الإنسان ويكافح الجريمة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بين الشرطة والمجتمع لتحقيق شعار (الأمن مسؤولية الجميع).

وأشار إلى أن الدفعة الجديدة ستجد الاهتمام اللازم من التأهيل والتدريب حتى تؤدي دورها في حماية الأرواح والممتلكات، داعيا الطلاب الخريجين إلى الحفاظ على مكتسبات البلاد والعمل على حمايتها.