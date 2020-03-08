ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في بلغاريا إلى 4 حالات

أعلن تودور كانتاردتشييف رئيس المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية في بلغاريا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 4 حالات.

وقال كانتاردتشييف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن هذه التطورات جاءت عقب إجراء السلطات عدة فحوصات طبية واسعة النطاق، كشفت إصابة أربعة أشخاص بالوباء، وهما رجلان من مدينة بليفين الشمالية وامرأتان من مدينة جابروفو الواقعة وسط البلاد".

وكانت بلغاريا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، مشيرة إلى أنه تم تشخيص إصابة شاب يبلغ من العمر 27 عاما وامرأة تبلغ 75 عاما.

من جهته، قال البروفيسور فنتسيسلاف موتافتشييسكي رئيس الوحدة الوطنية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، إن المريضين لم يكونا خارج البلاد ولم يكونا على اتصال بأشخاص سافروا إلى الخارج.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).