ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 847 حالة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، وزيادة الإصابات إلى 847 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح المعهد اليوم الأحد أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده أمس بإجمالي 50 حالة، وعشرة أمثال العدد قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، فإن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

وباستثناء ولاية سكسونيا-أنهالت، فإن جميع الولايات الألمانية سجلت حالات إصابة بالفيروس.