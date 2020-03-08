قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهه منذ بداية تعيينه أن شبكة الطرق القومية تتساوى في الأهمية مع محاور النيل ووسائل الجر الكهربائي، بالإضافة إلى تحديث السكك الحديدية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»،المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس السبت، أنه يزور الصعيد كل أسبوعين مرة، مضيفًا أن محاور النيل موجودة في كل من «أسوان وقنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة».

وأشار إلى أن كل محاور النيل لها أهمية كبيرة، لافتًا إلى أنه تم تكليفه بإنهاء أعمال 7 محاور على الأقل في 30 يونيو.

وتابع: «الموضوع في المحاور مابقاش كوبري يربط بين ضفتي النيل»، مشيرًا إلى أن محور «سمالوط» هو محور تنموي يربط بين طريقي الصعيد الصحراويين الشرقي والغربي؛ والذي يبلغ طوله 24 كيلومتر مربع، وبتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وكان كامل الوزير، وزير النقل، قد واصل جولته التفقدية أمس السبت، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في صعيد مصر، حيث تابع الوزير يرافقه محافظ المنيا، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر بمحافظة المنيا، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.