الأمن التونسي يحبط عمليتي اجتياز للحدود البرية إلى ليبيا والجزائر

أحبطت قوات الأمن التونسية عمليتي اجتياز للحدود البرية خلسة إلى ليبيا والجزائر، وضبطت على إثرها 13 شخصا يحملون جنسيات عدة دول أفريقية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية -اليوم الأحد- أن دورية مشتركة للحرس الوطني بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا والتابعة لولاية مدنين، تمكنت من ضبط 12 شخصا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة يعتزمون اجتياز الحدود البرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأضافت أنه في عملية أخرى تمكنت وحدات الحرس الوطني بولاية توزر من ضبط شخص مجتازا للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.