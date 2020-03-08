«رويترز»: بدء مفاوضات إعادة هيكلة دين لبنان خلال أسبوعين

وزير الاقتصاد: محادثات ديون لبنان لن تتجاوز 9 أشهر «إذا خلصت النوايا»

توقع مصدر مطلع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمى بين لبنان وحملة السندات، فى غضون نحو أسبوعين، بعد أن أعلنت حكومة بيروت أنها لا تستطيع تلبية المدفوعات، بحسب وكالة «رويترز».

وأعلن لبنان أمس السبت، أنه عاجز عن أداء مدفوعات الدين، الذى يشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق يوم الإثنين، ليتجه البلد صوب حالة تخلف سيادى عن السداد فى الوقت الذى يكابد فيه أزمة مالية حادة.

وقال وزير الاقتصاد اللبنانى راءول نعمة، لقناة الجديد مساء السبت: إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر «إذا خلصت النوايا»، مضيفا أن عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر.

وأوضح رئيس الوزراء حسان دياب، فى خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون، أن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات «حرجة وخطيرة» مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية، داعيا إلى مفاوضات «عادلة» مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.

ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية، مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر الماضى، وأفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين فى ودائعهم وأججت الاضطرابات.

وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التى استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

وقال دياب: إن الدين العام فى لبنان وصل إلى أكثر من 170% من الناتج المحلى الإجمالى، مما يعنى أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية فى العالم، مضيفا «أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده».

وتابع «أمام هذا الاستحقاق، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمى مصلحة الوطن والشعب.. إن احتياطياتنا من العملات الصعبة بلغت مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 مارس من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ فى تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبنانى».

وأشار دياب إلى أن الدولة اللبنانية ستسعى «إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى».

وبلغت الأزمة المالية اللبنانية أوجها العام الماضى مع تباطؤ تدفقات رءوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد فى أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهى الأسباب الجذرية للأزمة.

وقال دياب «نحن اليوم ندفع ثمن أخطاء السنوات الماضية، فهل علينا أن نورثها لأولادنا وأجيالنا المقبلة؟».

ولم تكن هناك أى إشارة إلى عملية إنقاذ من دول أجنبية ساعدت لبنان فى الماضى، فيما تصر الحكومات الغربية على أن تقوم بيروت أولا بإجراء إصلاحات طال انتظارها لمكافحة الهدر والفساد.

ووصل دياب، وهو أكاديمى غير معروف، عندما أصبح رئيسا للوزراء، إلى موقع رئاسة الحكومة فى يناير الماضى بدعم من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه، فيما بقى رئيس الوزراء السابق سعد الحريرى الحليف التقليدى للعرب ودول الخليج العربية خارج الحكومة.

وأضاف دياب، أن الفساد استنزف الدولة وهاجم السياسات الاقتصادية التى تم تبنيها منذ الحرب، مضيفا أن «الاقتصاد اللبنانى غير منتج بشكل كاف ما يدفعه إلى استيراد 80% من السلع والخدمات التى يستهلكها وبالتالى نحن نواصل إنفاق الدولارات أكثر من جذبه، مما أدى إلى تحول القطاع المصرفى عن دوره الأساسى كمؤثر وممول فى الدورة الاقتصادية أساسا، إلى وسيط، يعمل من جهة على استقطاب الودائع بفائدة مرتفعة تجاوزت على الدولار 5 إلى 10% مما تقدمه المصارف الأخرى فى العالم».

وقال: «لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا.. لذلك يجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفى»، مضيفا «عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما فى ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلى».

ونقل دياب عن البنك الدولى قوله إن أكثر من 40٪ من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر.

ويبلغ تعداد سكان لبنان نحو ستة ملايين نسمة بمن فيهم نحو مليون لاجئ سورى، فيما يبلغ ديون لبنان بالعملات الأجنبية نحو 31 مليار دولار.

وسيكثف حملة السندات اللبنانية الجهود لتشكيل مجموعة تمثلهم فى الأيام القادمة، حسبما ذكر أحدهم.

وقال العضو «ما نفهمه أن الحكومة تريد أن تكون معقولة وكذلك يفعل معظم الدائنين.. فهم يفهمون أن البلاد فى وضع صعب».

وسعى لبنان للحصول على مساعدة فنية وليس مالية من صندوق النقد الدولى، على الرغم من أن العديد من المحللين يقولون إن السبيل الوحيد أمام الدولة لتأمين الحصول على دعم مالى سيكون عبر برنامج لصندوق النقد.

وقال نك إزينجر مدير الأسواق الناشئة ذات الدخل الثابت فى فانجارد التى تحوز بعض السندات اللبنانية «انظر الآن إن كان بمقدور حملة السندات منع أى اتفاق».

وأضاف «ليس من الواضح مدى السرعة التى يمكن أن يسيروا بها فى طريق إعادة الهيكلة أو تأمين صفقة، لأنهم يحتاجون إلى إصلاحات أولا أو حتى إصلاحات مواكبة».