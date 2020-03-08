وزير الصحة الألماني: يجب إلغاء أية فعاليات كبرى في ظل انتشار كورونا

أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد ظهر اليوم الأحد بإلغاء أية فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار شبان اليوم إلى أنه يرى أن ذلك لا يزال يحدث على نحو متردد للغاية، وقال لـ (د.ب.أ): "في ظل التطور الديناميكي للأيام الأخيرة، يتعين علينا تغيير ذلك سريعا".

وأعلن الوزير الألماني في وقت سابق اليوم أنه يتوقع مزيدا من القيود الملحوظة على الحياة العامة في البلاد في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس، وكتب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "السلامة تأتي أولا، لذا لابد من إلغاء المزيد من الفعاليات الكبرى".

يذكر أنه كانت هناك انتقادات مؤخرا إلى أن أغلب مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا" وفعاليات أخرى ضخمة تتم في ألمانيا كما هو مقرر سلفا، فيما يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في أوروبا في ظل انتشار الفيروس.

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن صباح اليوم الأحد استمرار انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، وزيادة حالات الإصابة إلى 847 حالة في أنحاء البلاد.