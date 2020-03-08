مدينة سيوة: الكشف علي 1684 طالبا وعمل 45 نظارة طبية ضمن مبادرة «نور الحياة»

قال اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن صندوق تحيا مصر، نفذ مبادرة رئيس الجمهورية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر، بإجراء المسح الطبي بالمجان لطلاب المدارس، حيث تم الكشف في اليوم الأول على 1684 طالبًا، وعمل 45 نظارة طبية في 17 مدرسة، وتستمر الحملة حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح «الحصيوي»، أن المبادرة الرئاسية انطلقت بالتعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم، في تخصص الرمد والكشف على العيون لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وللأطفال من سنة حتى 10 سنوات،علمًا بأن العدد المستهدف 5000 تلميذ وتلميذة.

كما أكد رئيس مركز ومدينة سيوة، ضرورة تكثيف الإعلان والتوعية لأولياء الأمور والطلاب من خلال وسائل الإعلام، ومنابر التواصل الاجتماعي المختلفة، بأهمية المبادرة وضرورة توقيع الكشف الطبى على جميع الطلاب، طوال فترة الحملة.