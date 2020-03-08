سفيرا السعودية لدى أوكرانيا وأوروجواي يؤديان اليمين أمام خادم الحرمين

أدى -صباح اليوم الأحد- سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعينان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروجواي الشرقية، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القسم.



وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروجواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، قائلين: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".

حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.