بايرن يواجه فرانكفورت في قبل نهائي كأس ألمانيا

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أوقعت قرعة الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأحد، فريق بايرن ميونخ، حامل اللقب، في مواجهة آينتراخت فرانكفورت في تكرار لنهائي البطولة 2018.

وسوف يستضيف بايرن المباراة يوم 21 أو 22 أبريل المقبل، بينما يستضيف فريق ساربروكن فريق بايرن ليفركوزن في المباراة الأخرى.

ويملك فرانكفورت ذكريات جيدة من مواجهة بايرن ميونخ في البطولة بعدما تغلب عليه 3 - 1 وتوج بلقب البطولة قبل عامين.

وأصبح فريق ساربروكن أول فريق منافس بالدرجة الرابعة يتأهل لهذا الدور في البطولة، وبينما يخضع ملعب الفريق لتجديدات، تتبقى معرفة أين سيستضيف اللقاء.

وتوج ليفركوزن بلقب البطولة مرة واحدة في 1993 ومنذ هذا الوقت خسر النهائي مرتين في 2002 و2009.

وتأهل ساربروكن من قبل للدور قبل النهائي في 1985 ولكنه خسر أمام باير أوردينجن الذي توج في النهاية باللقب.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة على الملعب الأولمبي ببرلين يوم 23 مايو.