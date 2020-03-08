مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفل باليوم العالمي للمرأة

كرم مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية مجموعة شخصيات نسائية أفريقية اليوم الأحد ضمن دورته التاسعة باليوم العالمي للمرأة.

واختارت إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد، تكريم الممثلة الافريقية الكبيرة ميمونة نيداي على هامش ندوتها التي أقيمت صباح اليوم حيث سلمتها مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني ميدالية اليوم العالمي للمرأة، كما أقام لها المهرجان حفل استقبال خاص في فندق إقامة نجوم المهرجان.

وعلي هامش ندوة "المرأة في السينما الافريقية" التي اقيمت بمكتبة الأقصر بعد ظهر اليوم، كرمت الحسيني المخرجة أبولين تراوري والممثلة والناشطة في مجالات الدفاع عن المرأة الافريقية نكاسي سافنا، والدكتورة آمال الطويل الباحثة المتخصصة في الشئون الأفريقية، وذلك في نهاية الندوة التي تناولت واقع المرأة في مجال العمل السينمائي والصورة الآتي تعكسها الأفلام لصورة المرأة الافريقية.

وكان المهرجان قد كرم مساء أمس مجموعة من الشخصيات النسائية المصرية، وذلك على هامش الاحتفال بمئوية فريد شوقي، حيث تم تكريم زوجته سهير ترك، وابنتيه رانيا وعبير، كذلك تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة ومخرجة أفلام الرسوم المتحركة شويكار خليف.