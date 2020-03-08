مسؤول يوناني يدافع عن إجراءات بلاده على الحدود في مواجهة المهاجرين

دافع نائب وزير الهجرة اليوناني جورجيوس كوموتساكوس عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في مواجهة المهاجرين الوافدين على الحدود اليونانية التركية.

وقال كوموتساكوس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "ما نعايشه خطر على أمننا الوطني وأمن الحدود الأوروبية. كان يتعين علينا إيجاد توازن بين القوانين الدولية وحماية حدودنا. إنه خيط رفيع، ولكنني اعتقد أننا نجحنا في إيجاد حل مناسب".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل أسبوع فتح حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبي أمام المهاجرين، مما أدى إلى اندفاع الآلاف إلى الحدود، ولكن اليونان تصدت لهم بقوة، وهو أمر انتقده حقوقيون.