البنوك الكويتية تسهم في كلفة فيروس كورونا

أكدت مصادر أن بنوك الكويت مستعدة للمساهمة في جزء من الكلفة التي تتحملها الحكومة في خططها لاحتواء انتشار فيروس كورونا ومعالجة مرضاه.

وأضافت المصادر أن مساهمة البنوك تأتي في سياق مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في "مد يد العون" للمجتمع الكويتي في هذه الأزمة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر القول إن جهات حكومية كانت قد سألت عن دور القطاع الخاص في هذه الظروف لمعرفة ما يمكن أن يقدمه كمساهمة منه.

وأضافت المصادر أنه كان هناك استجابة أولية إيجابية، على أن يجرى بحث الآليات، وكيف يمكن أن تسهم البنوك والشركات في إطار ما تقوم به الحكومة، مثل استئجار فنادق للحجز وتأمين مستلزمات للمحجورين، أو اطلاق حملة اعلامية توعوية واسعة النطاق.. وما إلى ذلك من الأفكار التي ستطرح على بساط البحث في الأيام القليلة المقبلة.