رانيا يوسف: لم أقلق من عرض مسلسل «مملكة إبليس» على منصة إلكترونية

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها بعد عرض مسلسل (مملكة إبليس)..مشيرة الى أن المسلسل حظي بمشاهدة كبيرة.

وقالت رانيا يوسف ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد ، إنها سعدت بردود الفعل على المسلسل فور طرحه على منصة إلكترونية الشهر الماضي لأن العمل حظي بنسبة مشاهدة كبيرة في الوطن العربي .. مشيرة إلى أن ما لمسته من انطباعات جعلها تنسى إرهاق التصوير والتحضيرات المكثفة.

وأكدت أنه لم تقلق من طرح المسلسل عبر منصة إلكترونية .. قائلة "على العكس، الجمهور الآن أصبح يشاهد المنصات الإلكترونية بشكل أكبر من أي وقت مضى، والأعداد التي تتابع هذه المنصات كبيرة"..معتبرة أن عرض المسلسل بهذا الشكل يعتبر إضافة للتجربة لأن ما توفره المنصات للجمهور من أعمال درامية يعبر عن طريقة مختلفة للعرض.

وأضافت أن هذا المسلسل صنع من أجل التواجد خارج سباق موسم رمضان .. موضحة أن كل موسم له ما يميزه، فالسباق الرمضاني يشهد زخما كبيرا بسبب كثرة الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على الشاشات، ويكون هناك منافسة قوية والأعمال التي تعرض خارج رمضان أيضا تحظى بردود فعل من الجمهور إن كانت جيدة، فالعمل الجيد يفرض نفسه بغض النظر عن توقيت عرضه.

وشددت على أن المسلسل يمثل تجربة درامية مهمة في مسيرتها الفنية خصوصا أنه ينتمي إلى أعمال البطولة الجماعية..لافتة إلى أن كواليس العمل كانت أكثر من رائعة خصوصا أن هناك حالة من العمل الجماعي كانت السبب في الصورة المميزة التي ظهر عليها المسلسل.

وتدور أحداث (مملكة إبليس) في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال أحداث 25 يناير ، ويقدم المسلسل حياة سكان هذه الحارة التي تعرف باسم حارة "حدوقة" ، ولكن عرفت قديما باسم حارة "إبليس" ، ويتم كشف العلاقات بين سكان هذه الحارة من خلال تفاصيل حياتهم اليومية.

ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل، وإيمان العاصي،وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.