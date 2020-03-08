العشرات لا يزالون محاصرين إثر انهيار فندق شرقي الصين

أعلنت حكومة مقاطعة ليتشنج الصينية اليوم الأحد استمرار جهود إنقاذ العشرات من الِأشخاص الذين حوصروا عندما انهار فندق في مدينة تشيوانتشو الساحلية جنوب شرقي الصين.

وكان فندق شينجيا، والذي كان مخصصا للحجر الصحي للأشخاص الذين على اتصال وثيق مع فيروس كورونا المستجد، انهار في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت ( الساعة 1130 بتوقيت جرينتش)، ما تسبب في حصار ما يقرب من 70 شخصا، وفقا لبيان حكومة المقاطعة.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية التي تديرها الدولة أنه بحلول صباح اليوم الأحد تم انقاذ 48 شخصا من تحت أنقاض المبنى الذي يقع في مقاطعة ليتشنج بمدينة تشيوانتشو مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.