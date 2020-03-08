 وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الكويتي تنسيق الجهود لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الكويتي تنسيق الجهود لمواجهة كورونا

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم
وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم
أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 5:53 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 5:53 م

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عددًا من القضايا على المستوى المحلي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد، أن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا على المستوى المحلي وعلى رأسها تنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة فيروس (كورونا)، وأهم المستجدات على المستوى الإقليمي التي تهم البلدين.

من جهته، نقل وزير الخارجية الكويتي توجيهات أمير الكويت بأهمية استمرار التواصل مع العراق، والاستعداد لتقديم الدعم الكامل، مع تمنيات دولة الكويت حكومة وشعبًا بالسلامة للعراق وشعبه.

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