السفير المصري: الأهلي لم يتأهل بالصدفة

هنأ شريف عيسى، السفير المصري في جنوب إفريقيا، ناديي الأهي والزمالك على التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأحمر قدم أداء رجولي استحق عليه الصعود ولم يأت تأهله بالصدفة .

وقال عيسى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "Ten": "تأهل الأهلي لم يأتي "صدفة"، بل بترتيب وتنظيم وإدارة ، محمود الخطيب حرص على دعم اللاعبين قبل مغادرة الفندق إلى الملعب وقبل دخول اللاعبين غرف الملابس صافح اللاعبين".

وتابع: "الخطيب سجد سجدة شكر لله، على انجاز التأهل عقب انتهاء اللقاء".

وأوضح: "الجدية سر تغيير أداء اللاعبين من العام الماضي للعام الحالي".