 السفير المصري: الأهلي لم يتأهل بالصدفة - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2020 2:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

السفير المصري: الأهلي لم يتأهل بالصدفة

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 1:48 ص | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 1:48 ص

هنأ شريف عيسى، السفير المصري في جنوب إفريقيا، ناديي الأهي والزمالك على التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأحمر قدم أداء رجولي استحق عليه الصعود ولم يأت تأهله بالصدفة .

وقال عيسى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "Ten": "تأهل الأهلي لم يأتي "صدفة"، بل بترتيب وتنظيم وإدارة ، محمود الخطيب حرص على دعم اللاعبين قبل مغادرة الفندق إلى الملعب وقبل دخول اللاعبين غرف الملابس صافح اللاعبين".

وتابع: "الخطيب سجد سجدة شكر لله، على انجاز التأهل عقب انتهاء اللقاء".

وأوضح: "الجدية سر تغيير أداء اللاعبين من العام الماضي للعام الحالي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك