برلين تؤكد إمكانية مغادرة مواطنين ألمان شمال إيطاليا رغم القيود بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد أنه بإمكان المواطنين الألمان الموجودين في شمال إيطاليا مغادرة المنطقة والعودة إلى بلادهم رغم القيود على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة اليوم أنه رغم القيود الشديدة على الدخول والخروج في 15 إقليم بشمال إيطاليا، هناك استثناءات تتمثل في توافر رحلات عاجلة تتعلق بالارتباطات بالعمل.

وجاء في إرشادات السفر الخاصة بالخارجية الألمانية بشأن إيطاليا والتي تم تحديثها اليوم: "لا يزال ممكنا العودة إلى محل السكن سواء في الداخل أو الخارج وكذلك المغادرة إلى ألمانيا أيضا. يجب الأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك عمليات تفتيش واستفسارات من قوات الأمن".

وكانت الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تسعى لاستيضاح ملابسات الوضع بالنسبة لمسافرين ألمان وكيفية الخروج من أقاليم مصابة بالفيروس في شمالي إيطاليا، بعد اتخاذ الأخيرة لإجراءات مشددة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شمالي البلاد.

وجاء في بيان الوزارة أن القنصليات الألمانية في إيطاليا مستعدة "لدعم أي ألمان في المناطق المصابة عند الحاجة".

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الألمانية قامت "بتحديث إرشادات السفر والسلامة بالنسبة لإيطاليا، مباشرة بعد الإعلان عن توسيع نطاق حظر الدخول والخروج لمناطق في شمال إيطاليا من قبل السلطات الإيطالية".

يذكر أن الحكومة الإيطالية وسعت نطاق حظر الدخول والخروج لأقاليم شمالي إيطاليا.

يشار إلى أن إيطاليا تضم أغلب حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أوروبا. ويزداد عدد المصابين، والوفيات، رغم الإجراءات المضادة واسعة النطاق التي يتم اتخاذها هناك.