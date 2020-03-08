تحرير 4949 مخالفة مرورية وحبس سائقين ضبطا يتعاطيان المخدرات بالمنيا

تمكنت حملة مرورية بالمنيا من تحرير 4948 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس سائقين اثنين ثبت تعاطيهما للمخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، ومداخل القرى والمدن، والطرق الفرعية التابعة لها.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى بلاغا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، بقيام حملة مرورية بتحرير 4948 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي المركبات للمخدرات أثناء القيادة، تم سحب العينات من 56 سائقا، وأسفرت نتيجة فحص العينات عن إيجابية حالتين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.