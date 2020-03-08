6 مليارات دولار تدفقات دولارية لدى «الأهلى المصرى» منذ بداية العام

أبوالفتوح: 75 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبى لدى البنك منذ قرار تحرير سعر الصرف

بلغت حصيلة النقد الأجنبى لدى البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ منذ بداية العام وحتى الآن نحو 6 مليارات دولار، تبعا لتصريحات يحيى أبوالفتوح ــ نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

أضاف أبوالفتوح لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن التدفقات الدولارية لدى مصرفه بلغت 75 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، مشيرا إلى تلبية البنك لجميع احتياجات العملاء من العملة الصعبة.

وتشهد السوق المصرية تراجعا فى سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه مدعوة بزيادة المعروض من الدولار الناتج عن زيادة التدفقات الدولارية.

وهبط متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات، الخميس الماضى، بعد موجة صعود استمرت أكثر من 10 أيام حصد خلالها الدولار نحو 10 قروش كاملة.

وسجل الدولار امام الجنيه نهاية الاسبوع الماضى 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع،، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وسجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قفزة كبيرة خلال شهر يناير الماضى، لترتفع بقرابة 2.5 مليار دولار، تعادل ما قيمته 35.1 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزى.

وأظهرت النشرة الشهرية، ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 18.261 مليار دولار تعادل 289.428 مليار جنيه بنهاية شهر يناير، مقارنة بنحو 15.801 مليار دولار تعادل 254.302 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر.

وتشير مؤشرات اعمال البنك الأهلى المصرى للعام المالى يونية 2019 إلى نمو فى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط بنحو 35% لتصل إلى 63 مليار جنيه منها 53 مليار جنيه تسهيلات مباشرة، وبلغت محفظة تمويل الشركات 520 مليار جنيه، وتجاوزت الودائع 1.2 تريليون جنيه ونمو بمعدل 60% فى محفظة التجزئة المصرفية للافراد لتصل إلى 73 مليار جنيه والمستهدف أن تصل إلى 100 مليار جنيه نهاية عام 2020 وبحصة سوقية تقدر بنحو 21.2% بزيادة قدرها 4.1 % مقارنة بالعام المالى الماضى.

ونجح البنك خلال العام المالى 2018 ــ 2019، فى التخارج من 10 مساهمات بعائد 270 جنيها أرباحا رأسمالية، فى عدة أنشطة متنوعة.