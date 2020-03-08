تأخر المستحقات من الجهات الحكومية يدفع كبار العملاء لجدولة مديونياتهم للبنوك

تعكف إدارت الائتمان بالبنوك المحلية على دراسة طلبات الجدولة وتأجيل أقساط مستحقة على كبار المقترضين فى عدة قطاعات اقتصادية على رأسها مواد البناء والسلع الاستهلاكية والمقاولات.

قالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن السوق المحلية تعانى نقص السيولة نتيجة تأخر سداد مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية، الامر الذى أدى إلى تراجع التدفقات النقدية وتعثر العملاء عن سداد ما يستحق عليهم من التزامات مالية على رأسها مديونيات البنوك.

«شركة كبرى تعمل فى صناعة الاسمنت طلبت من البنوك المقرضة جدولة مديونيات تتعدى المليارى جنيه، لعجزها عن السداد فى المواعيد المحددة من قبل» ــ قالت المصادر.

وتقدر المديونيات المستحقة على شركات الاسمنت لصالح البنوك بنحو 20 مليار جنيه، تبعا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة صناعة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرية.

وقالت المصادر إن أغلب الشركات أصبحت تبيع منتجاتها عن طريق البيع الآجل وليس الكاش، وخاصة مصانع الحديد.

كانت شركة حديد عز تعثرت عن سداد الاقساط المستحقة عليها لصالح البنوك من اكثر من عام، وتستعد الشركة لتوقيع جدولة مع البنوك المقرضة لها خلال الشهر الجارى بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها من جانب البنوك.

وتقدر مديونيات «حديد عز» بنحو 5.5 مليار جنيه تنقسم إلى شريحتين، إحداهما بقيمة 2.5 مليار جنيه حصلت عليها الشركة لتمويل رأس المال العامل، والشريحة الاخرى تبلغ 3 مليارات جنيه لتمويل مصنع الحديد بالعين السخنة.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 35.2 مليار جنيه، خلال تسعة الاشهر، مقارنة بمبيعات بلغت 37.4 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2018.

وتعد المقاولات والبناء والتشييد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التى تعانى ازمة سيولة ناتجة عن تأخر جهات الاسناد فى سداد مستحقات شركات المقاولات، والتى لجأت إلى البنوك للانفاق على المشروعات التى تتولى تنفيذها والتى تتعدى المليارات.

وتضاعفت التسهيلات الائمانية الممنوحة لصالح شركات المقاولات، تزامنا مع المشروعات القومية التى تتولى تنفيذها عن طريق جهات حكومية حيث تجاوبت بعض الشركات نسبة التركيز الائتمانى سواء للعميل الواحد او النسبة المحددة للقطاع من اجمالى المحفظة ــ قالت المصادر، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع البنوك لاعادة دراسة ومراجعة التسهيلات الممنوحة لشركات المقاولات لإعادة تسويق جزء منها تجنبا للتركيز الائتمانى.

قال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اللاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فى تصريحات سابقة إن تأخر منح المستحقات المالية لشركات المقاولات يضعها فى حرج امام البنوك والجهاز المصرفى «الشريك التالت»، بما يفقد ثقة الأخير فى الشركات وقطاع المقاولات ككل ويضعه ضمن الانشطة عالية المخاطرة بالنسبة للبنوك.